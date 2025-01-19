Зверев об Эмбере: «Он прибавляет, особенно в последние месяцы. У него хорошие шансы очень скоро войти в топ-10»
Он обыграл француза в четвертом круге (6:1, 2:6, 6:3, 6:2). После матча он дал интервью на корте Андреа Петкович.
– Что думаешь о своей игре сегодня?
– Кажется, ты многовато тусуешься. У тебя голос пропал (улыбается).
– Извини (смеется). Я очень сильно за тебя кричала и сорвала голос.
– На меня кричала или болела за меня?
– Болела!
– Ладно, так и быть. Шучу.
Он невероятный игрок, который в последние месяцы сделал несколько шагов вперед. Впервые дошел до финала «Мастерса», играл невероятно здесь.
– Но проиграл тебе в финале «Мастерса».
– Окей, проиграл, но... Не в этом суть, зачем ты заставляешь меня чувствовать себя неловко (улыбается).
Не знаю, не могу с тобой говорить (смеется).
– Прости.
– Он прибавляет, особенно в последние месяцы. Сейчас он 14-й в мире, у него хорошие шансы очень скоро войти в топ-10. Он хороший игрок, так что я рад выйти в четвертьфинал.
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