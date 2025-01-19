Зверев 4-й раз сыграет в 1/4 финала Australian Open

Александр Зверев вышел в четвертый четвертьфинал Australian Open в карьере.

Немец победил в четвертом круге Юго Эмбера – 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.

Зверев 14-й раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». На Australian Open он сыграет на этой стадии четвертый раз. Его лучший результат на этом турнире – полуфинал в 2020-м и 2024-м.

Теперь немец встретится с Томми Полом, которому уступает в личке 0:2.