Джокович об Алькарасе: «На таких теннисистов приятно смотреть, а вот играть – не так уж и здорово»

Новак Джокович поделился настроем на матч против Карлоса Алькараса.

Они сыграют в четвертьфинале Australian Open. Серб ведет в личке 4:3.

«Я жду большой битвы, как это обычно происходит в наших матчах. Может, всего пару раз все было в одну калитку. Он доминировал в финале «Уимблдона»-2024, а я провел хороший матч против него на итоговом в 2023-м.

Кроме этого, у нас было несколько затяжных сражений с длинными розыгрышами. В плане интенсивности и энергии на корте матчи с ним напоминают сражения с Надалем.

Он очень динамичный, взрывной игрок. Невероятно талантливый. Харизматичный. На таких теннисистов приятно смотреть, а вот играть – не так уж и здорово (улыбается) .

Я с нетерпением жду матча. Думаю, когда вышла сетка, многие тоже очень ждали нашей потенциальной встречи в четвертьфинале. И вот мы здесь. Думаю, мы оба хорошо идем на этом турнире. Мне нравится, как я играю и как чувствую себя в последних нескольких матчах. Для меня это вызов, с нетерпением его жду».

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