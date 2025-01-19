Джокович о том, будет ли использовать конфликт с телевещателем как источник мотивации: «Нет. Я и так настроен на победу»
На пресс-конференции его спросили, будет ли он использовать конфликт как топливо и источник мотивации.
«Нет. Я и так настроен на победу. Я не буду использовать это, чтобы еще больше себя подстегнуть».
Также Джокович заявил, что поймет, если организаторы оштрафуют его за отказ давать интервью.
«Я не видел Крэйга Тайли (директора турнира – Спортс’’) с тех пор, как все случилось. Он общался с моим агентом и командой. У меня отличные отношения с Крэйгом. Думаю, он отличный парень, который всегда старается помогать игрокам и понять, что им нужно. Поэтому я хотел убедиться, что он понимает мою позицию и причины моего поведения. Так что я сказал ему: «Если вы хотите оштрафовать меня за отказ от интервью, ничего страшного, я приму. Потому что я считаю, что не мог поступить иначе». Вот и все».
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