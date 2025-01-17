Александр Зверев: «Глядя на отца, просто радуюсь, что у меня еще есть волосы. Пока у меня такая прическа, все в порядке»
Александр Зверев вновь высказался о своей прическе.
– Ты активно меняешься: улучшил подачу, форхенд, подкорректировал стойку на приеме и теперь стоишь ниже, сменил ракетку. Что ты не менял?
– Прическу (улыбается). Глядя на отца в ложе, я просто радуюсь, что у меня еще есть волосы. Пока у меня такая прическа, все в порядке. Я считаю, что я хорошо выгляжу, поэтому хорошо чувствую себя на корте. Как говорится, пока все нормально.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @AustralianOpen
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