Даниэль Коллинс: «Все люди, которые покупают билет, чтобы мне мешать, пополняют фонд Даниэль Коллинс»
Даниэль Коллинс отреагировала на хейт зрителей на Australian Open.
Американка во втором круге выиграла у австралийки Дестани Айявы со счетом 7:6(4), 4:6, 6:2. Коллинс отпраздновала победу жестом с поцелуем ее задницы.
«Одна из самых приятных вещей в жизни профессионального спортсмена – что люди, которые тебя не любят, которые тебя ненавидят, на самом деле оплачивают тебе счета. Все люди, которые покупают билет, чтобы мне мешать, пополняют фонд Даниэль Коллинс».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @QuentinMoynet
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