Даниэль Коллинс: «Все люди, которые покупают билет, чтобы мне мешать, пополняют фонд Даниэль Коллинс»

Даниэль Коллинс отреагировала на хейт зрителей на Australian Open.

Американка во втором круге выиграла у австралийки Дестани Айявы со счетом 7:6(4), 4:6, 6:2. Коллинс отпраздновала победу жестом с поцелуем ее задницы .

«Одна из самых приятных вещей в жизни профессионального спортсмена – что люди, которые тебя не любят, которые тебя ненавидят, на самом деле оплачивают тебе счета. Все люди, которые покупают билет, чтобы мне мешать, пополняют фонд Даниэль Коллинс».