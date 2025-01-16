Коллинс после победы над Айявой жестами показала зрителям целовать ее в задницу
Даниэль Коллинс провоцировала болельщиков во время и после игры с Дестани Аяйвой.
Она обыграла австралийку 7:6(4), 4:6, 6:2 почти за 2,5 часа.
Во время матча она посылала воздушные поцелуи трибунам и зажимала уши руками, а после победы предложила болельщикам «поцеловать ее в задницу».
Опубликовал: Кирилл Куценко
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