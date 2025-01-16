Коллинс после победы над Айявой жестами показала зрителям целовать ее в задницу

Даниэль Коллинс провоцировала болельщиков во время и после игры с Дестани Аяйвой.

Она обыграла австралийку 7:6(4), 4:6, 6:2 почти за 2,5 часа.

Во время матча она посылала воздушные поцелуи трибунам и зажимала уши руками, а после победы предложила болельщикам «поцеловать ее в задницу».