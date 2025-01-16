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Коллинс о трехсетовике с Айявой: «Во время матча я думала, раз уж я тут, то, пожалуй, заберу этот большой жирный чек»

Даниэль Коллинс рассказала о своей мотивации в матче с Дестани Айявой.

Она обыграла австралийку 7:6(4), 4:6, 6:2, а после матча провоцировала зрителей.

«Да, Дестани… (Трибуны гудят и мешают говорить).

(Коллинс делает паузу и улыбается). Во время матча я думала, раз уж я тут, то, пожалуй, заберу этот большой жирный чек. Мы очень хотим съездить в элитный отпуск – и часть этих денег пойдут на него. Так что спасибо, ребята. Спасибо, что пришли и нас поддержали».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KennyDucey
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