Коллинс о трехсетовике с Айявой: «Во время матча я думала, раз уж я тут, то, пожалуй, заберу этот большой жирный чек»

Даниэль Коллинс рассказала о своей мотивации в матче с Дестани Айявой.

Она обыграла австралийку 7:6(4), 4:6, 6:2, а после матча провоцировала зрителей .

«Да, Дестани… (Трибуны гудят и мешают говорить) .

(Коллинс делает паузу и улыбается) . Во время матча я думала, раз уж я тут, то, пожалуй, заберу этот большой жирный чек. Мы очень хотим съездить в элитный отпуск – и часть этих денег пойдут на него. Так что спасибо, ребята. Спасибо, что пришли и нас поддержали».