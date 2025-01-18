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Четыре россиянки вышли во вторую неделю «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2016

Четыре россиянки вышли в 1/8 финала Australian Open.

Вчера в третьем круге Анастасия Павлюченкова обыграла Лауру Зигемунд (6:1, 6:2), а Мирра Андреева – Магдалену Фрех (6:2, 1:6, 6:2). Сегодня Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву (7:5, 6:1), а Вероника Кудерметова – Беатрис Хаддад Майю (6:4, 6:2).

В прошлый раз четыре теннисистки из России вышли во вторую неделю «Большого шлема» на «Уимблдоне»-2016. Это были Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.

Опубликовала: Любовь Энина
logoМирра Андреева
logoАнастасия Павлюченкова
logoЛаура Зигемунд
logoДарья Касаткина
logoВероника Кудерметова
logoУимблдон
logoЕлена Веснина
logoЕкатерина Макарова
logoСветлана Кузнецова
logoЮлия Путинцева
logoWTA
logoБеатрис Хаддад Майя
logoAustralian Open
logoМагдалена Фрех
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