Четыре россиянки вышли во вторую неделю «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2016

Четыре россиянки вышли в 1/8 финала Australian Open.

Вчера в третьем круге Анастасия Павлюченкова обыграла Лауру Зигемунд (6:1, 6:2), а Мирра Андреева – Магдалену Фрех (6:2, 1:6, 6:2). Сегодня Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву (7:5, 6:1), а Вероника Кудерметова – Беатрис Хаддад Майю (6:4, 6:2).

В прошлый раз четыре теннисистки из России вышли во вторую неделю «Большого шлема» на «Уимблдоне »-2016. Это были Павлюченкова, Елена Веснина , Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова .