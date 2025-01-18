Кудерметова впервые вышла во вторую неделю Australian Open
Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Australian Open.
В третьем круге она обыграла Беатрис Хаддад Майю – 6:4, 6:2.
Кудерметова третий раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Ее лучшие результаты на ТБШ – четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2022 и 1/8 финала US Open-2022.
Сейчас Кудерметова – 75-я ракетка мира, по итогам выступления в Мельбурне она вернется в топ-60. В живом рейтинге она занимает 51-ю строчку.
Дальше она поборется с Жасмин Паолини или Элиной Свитолиной.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем