Кудерметова впервые вышла во вторую неделю Australian Open

Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге она обыграла Беатрис Хаддад Майю – 6:4, 6:2.

Кудерметова третий раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Ее лучшие результаты на ТБШ – четвертьфинал «Ролан Гаррос »-2022 и 1/8 финала US Open-2022.

Сейчас Кудерметова – 75-я ракетка мира, по итогам выступления в Мельбурне она вернется в топ-60. В живом рейтинге она занимает 51-ю строчку.

Дальше она поборется с Жасмин Паолини или Элиной Свитолиной .