Бенчич на отказе Осаки вышла во вторую неделю на первом ТБШ после декрета

Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала Australian Open после отказа Наоми Осаки.

Японка снялась из-за травмы, проиграв первый сет 6:7(3). По-видимому, у нее возникли проблемы с мышцами живота.

Бенчич 10-й раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Мельбурне – третий. Она повторила лучший результат на Australian Open .

В апреле 2024-го Бенчич родила дочь, а в октябре возобновила выступления.

Теперь швейцарка поборется с Коко Гауфф или Лейлой Фернандес .