Бенчич на отказе Осаки вышла во вторую неделю на первом ТБШ после декрета
Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала Australian Open после отказа Наоми Осаки.
Японка снялась из-за травмы, проиграв первый сет 6:7(3). По-видимому, у нее возникли проблемы с мышцами живота.
Бенчич 10-й раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Мельбурне – третий. Она повторила лучший результат на Australian Open.
В апреле 2024-го Бенчич родила дочь, а в октябре возобновила выступления.
Теперь швейцарка поборется с Коко Гауфф или Лейлой Фернандес.
Опубликовала: Любовь Энина
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