Бенчич посвятила надпись на камере Осаке, снявшейся с их матча: «Поправляйся поскорее, мама»
Белинда Бенчич посвятила Наоми Осаке послание на камере, пожелав выздоровления.
Осака снялась с Australian Open из-за травмы, проиграв швейцарке первый сет – 6:7(3).
Бенчич после матча написала на камере: «Поправляйся поскорее, мама».
Обе теннисистки вернулись в тур после декрета: Осака родила дочь в июле 2023-го и возобновила выступления в прошлом январе, Бенчич родила дочь в апреле 2024-го и провела первый турнир в октябре.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @australianopen
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