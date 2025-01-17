Бенчич посвятила надпись на камере Осаке, снявшейся с их матча: «Поправляйся поскорее, мама»

Белинда Бенчич посвятила Наоми Осаке послание на камере, пожелав выздоровления.

Осака снялась с Australian Open из-за травмы, проиграв швейцарке первый сет – 6:7(3).

Бенчич после матча написала на камере: «Поправляйся поскорее, мама».

Обе теннисистки вернулись в тур после декрета: Осака родила дочь в июле 2023-го и возобновила выступления в прошлом январе, Бенчич родила дочь в апреле 2024-го и провела первый турнир в октябре.