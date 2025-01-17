Осака о том, что снялась с Australian Open: «Это было неизбежно, но внутренний соревновательный дух мотивировал меня идти до конца»

Наоми Осака прокомментировала то, что не доиграла третий круг Australian Open.

Японка снялась из-за травмы мышц живота, проиграв первый сет Белинде Бенчич 6:7(3).

«Приходилось справляться с этим в суматохе, потому что, конечно, сетка у меня была довольно тяжелая.

Мы делали все что могли, я каждый день по вечерам ходила к физио. Так что дни у меня были очень долгие. Конечно, после последнего матча все стало гораздо хуже.

Но да, наверное, это было неизбежно, но внутренний соревновательный дух мотивировал меня идти до конца.

Это тот случай, когда мысли о позитивном тебя расстраивают – если бы я могла подавать, то, возможно, победила бы и прошла дальше по сетке.

Так что сложно просто быть в моменте с точки зрения травмы. Конечно, я дошла до финала в Окленде, и это отстой, потому что, думаю, я могла бы выиграть тот турнир и взять первый титул после возвращения.

Но в целом нужно воспринимать это так: сегодня я играла очень хорошо, несмотря на травму. И было очень интересно играть в условиях такой равной борьбы. По ходу матча мне казалось, что розыгрыши были интересные. Да, просто надеюсь, что смогу со всем разобраться и понять, как вовремя восстановиться».