Анастасия Павлюченкова: «Во время предсезонки серьезно занялась диетой и питанием»

Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от выхода в 4-й круг Australian Open.

Она разгромила Лауру Зигемунд 6:1, 6:2.

«Ощущения хорошие. Очень рада, что вышла во вторую неделю «Большого шлема». Всегда приятно так хорошо начинать сезон, особенно после Аделаиды, где я играла первый матч в сезоне. И вообще первый матч [за долгое время], потому я закончила прошлый сезон после US Open. Приятно, что я вышла во вторую неделю и хорошо начала сезон на «Большом шлеме».

Также она рассказала, как провела предсезонную подготовку.

«На этот раз я собрала весь свой тренировочный состав. [Инициатива] исходила больше от меня – как, сколько часов и так далее. Всем приходилось напоминать, что мне уже не 20 лет, что восстановление уже не такое. Соответственно, я немного меньше времени проводила на корте, чем до этого, хотя предсезонка длилась 5-6 недель. По своему опыту, во-первых, я уже не смогу выдерживать такой ритм предсезонки, как в 19-20 лет. Приходилось балансировать. Также очень серьезно занялась диетой и питанием. Грамотно делала физподготовку, грамотно работала с ментальной частью. Главной задачей предсезонки было продолжать улучшать свои теннисные качества, а также оставить как можно больше мотивации и голода для тенниса и начала сезона».

Кроме того, россиянка высказалась о предстоящей встрече с Донной Векич.

«Ничего не жду от этого матча. Играли с ней здесь в прошлом году в первом круге, я выиграла, но знаю, что у нее был отличный прошлый сезон, особенно концовка. Она на таком подъеме. Не знаю, я ничего не жду, но надеюсь, что смогу показать хорошую игру и дать отпор. Завтра буду настраиваться [конкретно] на матч», – сказала Павлюченкова в интервью Максиму Янчевскому.