Павлюченкова после победы в 3-м круге Australian Open: «Слишком старая, но не останавливаюсь»
Анастасия Павлюченкова пошутила о возрасте после выхода в 1/8 Australian Open.
Она обыграла Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:2, а после матча написала на камере: «Слишком старая, но не останавливаюсь».
Павлюченковой 33 года.
Опубликовал: Павел Ниткин
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