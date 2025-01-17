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Павлюченкова после победы в 3-м круге Australian Open: «Слишком старая, но не останавливаюсь»

Анастасия Павлюченкова пошутила о возрасте после выхода в 1/8 Australian Open.

Она обыграла Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:2, а после матча написала на камере: «Слишком старая, но не останавливаюсь».

Павлюченковой 33 года.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoAustralian Open
logoWTA
logoАнастасия Павлюченкова
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