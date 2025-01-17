Павлюченкова впервые с 2020-го вышла во вторую неделю Australian Open

Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open.

Россиянка обыграла Лауру Зигемунд – 6:1, 6:2.

Павлюченкова дошла до второй недели Australian Open впервые с 2020-го. Ее лучший результат в Мельбурне – четвертьфинал.

В целом на «Больших шлемах» она добралась до 1/8 финала впервые с «Ролан Гаррос»-2023.

Дальше россиянка сыграет с Дианой Шнайдер или Донной Векич.