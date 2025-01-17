Павлюченкова впервые с 2020-го вышла во вторую неделю Australian Open
Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open.
Россиянка обыграла Лауру Зигемунд – 6:1, 6:2.
Павлюченкова дошла до второй недели Australian Open впервые с 2020-го. Ее лучший результат в Мельбурне – четвертьфинал.
В целом на «Больших шлемах» она добралась до 1/8 финала впервые с «Ролан Гаррос»-2023.
Дальше россиянка сыграет с Дианой Шнайдер или Донной Векич.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем