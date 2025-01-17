Коко Гауфф: «Я опозорилась в сегодняшнем интервью на корте...😭»
Коко Гауфф отреагировала на свое интервью на корте.
«Я опозорилась в сегодняшнем интервью на корте...😭» – твитнула Гауфф.
Сегодня Елена Докич спросила Гауфф, удобный ли наряд, в котором американка играет на Australian Open. Та ответила: «Да, он удобный. Многим было интересно, как я в нем хожу в туалет, поэтому я выложила видео в сторис (смеется). Сам процесс я не показываю, а просто объясняю суть. Не более того. Так, это тот случай, когда я сболтнула лишнего. Простите, ребята. Я не умею вовремя заткнуться (смеется)».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @CocoGauff
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