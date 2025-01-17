Гауфф о наряде на Australian Open: «Многим было интересно, как я в нем хожу в туалет, поэтому я выложила видео... Сам процесс я не показываю, а просто объясняю суть»
– Просто скажу то, о чем все мы думаем и с чем все согласны. Это один из лучших теннисных нарядов, что мы когда-либо видели.
После предыдущей победы ты сказала, что этот он вдохновлен персонажами Marvel. Тебе нравятся женщины-супергерои, и у многих из них наряды с вырезами. Поэтому я хочу спросить: насколько активно ты участвовала в создание этого наряда, и так ли он удобен, как хорошо выглядит?
– Да, он удобный. Многим было интересно, как я в нем хожу в туалет, поэтому я выложила видео в сторис (смеется). Сам процесс я не показываю, а просто объясняю суть. Не более того. Так, это тот случай, когда я сболтнула лишнего. Простите, ребята. Я не умею вовремя заткнуться (смеется).
В общем, дизайнеры в New Balance просто невероятные, и каждый год мы проводим что-то вроде стратегической встречи, где я делюсь идеями, а они потом разрабатывают по ним дизайны. Я рада, что они могут воплотить в нарядах то, что мне нравится.
Все знают, что я люблю моду, и я стараюсь создать собственный стиль, но все благодаря New Balance. У них отличные дизайнеры, они всегда в меня верили, и уже какое-то время делают для меня кастомные наряды, так что я им очень благодарна.
Да, мне удобно. Уверяю, я не буду играть ни в чем неудобном, потому что теннис всегда на первом месте.
Наряды Australian Open: много красного и сиреневого, кроссовки с подсолнухами и шорты со спартанцами
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