Мирра Андреева на Australian Open пятый раз сыграет с Ариной Соболенко
Мирра Андреева пятый раз сыграет с Ариной Соболенко.
15-я и первая ракетки мира поборются в четвертом круге Australian Open.
Счет в личных встречах 3:1 в пользу белоруски, она же победила в их матче в Брисбене в начале январе (6:3, 6:2).
Соболенко – чемпионка двух последних Australian Open, она не проигрывает в Мельбурне 17 матчей подряд.
Наряды Australian Open: много красного и сиреневого, кроссовки с подсолнухами и шорты со спартанцами
Опубликовала: Любовь Энина
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