Соболенко выиграла 17-й подряд матч на Australian Open

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open.

Первая ракетка мира обыграла Клару Таусон – 7:6(5), 6:4. В первом сете Соболенко впервые удержала подачу, когда уступала 3:5.

Белоруска, взявшая титулы Australian Open в 2023-м и 2024-м, выиграла в Мельбурне 17-й матч подряд.

Кроме того, она одержала 30-ю победу в 31 последнем матче на турнирах «Большого шлема» на харде. А сезон она начала с 8 побед подряд.

Соболенко вышла во вторую неделю на девятом проведенном «Большом шлеме» подряд.

В четвертом круге Соболенко сыграет с Миррой Андреевой или Магдаленой Фрех.