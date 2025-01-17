Мирра Андреева второй год подряд вышла во вторую неделю Australian Open
Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open.
В третьем круге она обыграла Магдалену Фрех – 6:2, 1:6, 6:2.
17-летняя Андреева четвертый раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Мельбурне – второй (первый был в 2024-м).
Теперь она поборется с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, выигравшей на Australian Open 17 матчей подряд.
Опубликовала: Любовь Энина
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