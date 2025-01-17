Мирра Андреева второй год подряд вышла во вторую неделю Australian Open 

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге она обыграла Магдалену Фрех – 6:2, 1:6, 6:2.

17-летняя Андреева четвертый раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Мельбурне – второй (первый был в 2024-м).

Теперь она поборется с первой ракеткой мира Ариной Соболенко , выигравшей на Australian Open 17 матчей подряд.