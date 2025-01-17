Мирра Андреева получила предупреждение от судьи в матче с Фрех и выгнала маму с трибун
Мирру Андрееву наказали за поведение в третьем круге Australian Open.
При счете 6:2, 0:3 матча против Магдалены Фрех россиянка выбила с корта мяч. За это судья вынес ей предупреждение.
В следующем гейме Андреева сказала кому-то на трибунах: «Либо затыкайся, либо уходи отсюда». После этого, как сообщает журналист Максим Янчевский, с трибун ушла ее мама.
Опубликовал: Павел Ниткин
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