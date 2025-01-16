Радукану о матче против Швентек: «Чтобы победить, мне нужна 15-я передача»
Эмма Радукану прокомментировала предстоящий матч против Иги Швентек.
Они встретятся в третьем круге Australian Open. Полька ведет в личном противостоянии 3:0.
«Чтобы победить, мне, наверное, нужна 15-я передача, если такая есть. Но для меня это отличная возможность. Я могу выйти, поиграть, насладиться атмосферой. Матч будет для меня хорошим.
Это еще одна возможность проверить игру и посмотреть, на каком уровне я нахожусь. Мы уже дважды играли на грунте. Посмотрим, как будет на харде. Конечно, она уже многого добилась. Мне нечего терять, я просто соберусь и сделаю все возможное.
Я с нетерпением жду возможности проверить свою игру против лучших, ведь ты играешь ради этих матчей. Это будет отличный заряд адреналина».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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