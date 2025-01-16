Радукану впервые вышла в третий круг Australian Open

Эмма Радукану вышла в третий раунд Australian Open.

Она обыграла Аманду Анисимову – 6:3, 7:5. Во втором сете она отыграла двойной брейк.

Британка впервые прошла два круга на Australian Open. В целом на «Больших шлемах» она делала это трижды: дважды останавливалась в четвертом раунде «Уимблдона» и выиграла US Open-2021.

Дальше Радукану встретится с Игой Швентек.