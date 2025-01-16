Швентек о матче с Радукану: «У всех разные истории, но когда мы выйдем на корт, победит та, кто будет играть лучше»
Ига Швентек поделилась настроем на 3-й круг Australian Open против Эммы Радукану.
Обе теннисистки выиграли «Большой шлем» еще до 20-летия, но после этого Радукану не стала топом.
«У всех разные истории, все борются с разными вещами, но это неважно. Когда мы выйдем на корт, победит та, кто будет играть лучше, вот и все. Я просто сосредоточусь на теннисе.
Конечно, у нас разные истории, но перед матчем я не буду об этом думать. Я просто подготовлюсь учитывая то, как она сейчас играет».
Опубликовал: Кирилл Куценко
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