Жабер о приступах астмы в матче с Осорио: «Попробовала использовать ингалятор, но он не особо помог. Очень, очень тяжело дышать»

Онс Жабер рассказала о приступах астмы по ходу матча с Камилой Осорио .

Она обыграла колумбийку во втором круге Australian Open – 7:5, 6:3.

«Честно говоря, если бы я проиграла первый сет, было бы очень трудно продолжать.

Я попробовала использовать ингалятор, но он не особо помог. Поэтому я сходила к врачу, так что посмотрим. Мы сделаем еще несколько обследований и посмотрим, что будет дальше.

Очень, очень тяжело дышать.

Мне нужно, чтобы в ближайшие два дня мне стало лучше. Я надеюсь на это, потому что плохо себя чувствую уже два или три дня и по какой-то причине мне стало хуже.

Иногда я стараюсь скрывать такие проблемы, потому что люди начинают обвинять в этом мою физическую форму, а я позволяю им это делать».