Жабер о приступах астмы в матче с Осорио: «Попробовала использовать ингалятор, но он не особо помог. Очень, очень тяжело дышать»
Онс Жабер рассказала о приступах астмы по ходу матча с Камилой Осорио .
Она обыграла колумбийку во втором круге Australian Open – 7:5, 6:3.
«Честно говоря, если бы я проиграла первый сет, было бы очень трудно продолжать.
Я попробовала использовать ингалятор, но он не особо помог. Поэтому я сходила к врачу, так что посмотрим. Мы сделаем еще несколько обследований и посмотрим, что будет дальше.
Очень, очень тяжело дышать.
Мне нужно, чтобы в ближайшие два дня мне стало лучше. Я надеюсь на это, потому что плохо себя чувствую уже два или три дня и по какой-то причине мне стало хуже.
Иногда я стараюсь скрывать такие проблемы, потому что люди начинают обвинять в этом мою физическую форму, а я позволяю им это делать».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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