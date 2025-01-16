Жабер впервые с 2021-го вышла в третий круг Australian Open

Онс Жабер обыграла Камилу Осорио во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.

Жабер впервые с 2021-го вышла в третий круг в Мельбурне. Всего она сделала это третий раз. Ее лучший результат – четвертьфинал-2020.

Дальше Жабер сыграет с Эммой Наварро или Сиюй Ван.