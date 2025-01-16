Жабер впервые с 2021-го вышла в третий круг Australian Open
Онс Жабер обыграла Камилу Осорио во втором круге Australian Open.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.
Жабер впервые с 2021-го вышла в третий круг в Мельбурне. Всего она сделала это третий раз. Ее лучший результат – четвертьфинал-2020.
Дальше Жабер сыграет с Эммой Наварро или Сиюй Ван.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем