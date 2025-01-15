Гауфф о победе Фонсеки над Рублевым: «Я не удивлена. Я предполагала, что он выиграет, но думала, что не в трех сетах, а в четырех»
«Я узнала о Фонсеке два года назад, когда выиграла US Open, а он – юниорский турнир. У нас есть совместное фото. Я тогда подумала: «Кто этот парень?» Он выиграл юниорский US Open в 16 лет. Наверняка он на хорошем уровне. С тех пор я начала следить за его карьерой, за выступлениями на «Челленджерах», на молодежном итоговом турнире.
Я с самого начала верила в Фонсеку. Результат меня не удивил. Я не смотрела матч, потому что они играли уже вечером. Я не удивлена. Я предполагала такой исход. Я сказала, что он победит Рублева, но думала, что не в трех сетах, а в четырех. Да, он на хорошем уровне.
Я не знаю его лично. Я болею за него уже полтора-два года. Здорово видеть, как он классно выступает на крупном турнире. Надеюсь, он и дальше будет сосредоточен на себе, будет получать удовольствие и не станет обращать внимание на всю эту шумиху. Мне кажется, он замечательный человек».
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