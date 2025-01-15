  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о победе Фонсеки над Рублевым: «Я не удивлена. Я предполагала, что он выиграет, но думала, что не в трех сетах, а в четырех»
8

Гауфф о победе Фонсеки над Рублевым: «Я не удивлена. Я предполагала, что он выиграет, но думала, что не в трех сетах, а в четырех»

Коко Гауфф предполагала, что 18-летний Жоао Фонсека обыграет Андрея Рублева.

«Я узнала о Фонсеке два года назад, когда выиграла US Open, а он – юниорский турнир. У нас есть совместное фото. Я тогда подумала: «Кто этот парень?» Он выиграл юниорский US Open в 16 лет. Наверняка он на хорошем уровне. С тех пор я начала следить за его карьерой, за выступлениями на «Челленджерах», на молодежном итоговом турнире.

Я с самого начала верила в Фонсеку. Результат меня не удивил. Я не смотрела матч, потому что они играли уже вечером. Я не удивлена. Я предполагала такой исход. Я сказала, что он победит Рублева, но думала, что не в трех сетах, а в четырех. Да, он на хорошем уровне.

Я не знаю его лично. Я болею за него уже полтора-два года. Здорово видеть, как он классно выступает на крупном турнире. Надеюсь, он и дальше будет сосредоточен на себе, будет получать удовольствие и не станет обращать внимание на всю эту шумиху. Мне кажется, он замечательный человек».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoКоко Гауфф
logoЖоао Фонсека
logoAustralian Open
logoАндрей Рублев
logoWTA
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Новак Джокович: «Я поклонник игры Фонсеки. Я следил за его успехами, и мне нравится, как он играет важные розыгрыши»
8сегодня, 14:05
Впервые с 2006-го два тинейджера обыграли теннисистов топ-10 на турнире «Большого шлема»
9сегодня, 11:30
Алькарас о Фонсеке: «Жоао выиграет ТБШ. Сейчас только начало года, и он пока просто выиграл матч на «Шлеме», но он будет чемпионом»
6сегодня, 05:58
Рекомендуем
Главные новости
Новак Джокович: «В ближайшие несколько лет вы меня еще не раз увидите. У меня большие планы. Мне еще многое предстоит выиграть»
7сегодня, 17:01
Дестани Айява: «Искренне недоумеваю, почему многие путают меня с Наоми Осакой»
7сегодня, 15:13Фото
Давидович-Фокина впервые отыгрался с 0:2 по сетам
12сегодня, 14:23
Australian Open. Джокович, Алькарас, Зверев, Дрэйпер вышли в 3-й круг, Рууд, Нисикори, Оже-Альяссим выбыли
184сегодня, 14:11
Новак Джокович: «Я поклонник игры Фонсеки. Я следил за его успехами, и мне нравится, как он играет важные розыгрыши»
8сегодня, 14:05
Соболенко об уходе от IMG: «Я была недовольна их услугами, и у меня были напряженные отношения с некоторыми людьми из агентства»
4сегодня, 13:30
Дрэйпер выиграл второй пятисетовик подряд и вышел на Вукича, который тоже начал Australian Open с двух пятисетовиков
5сегодня, 13:09
Зверве о том, что Алькарас и Музетти коротко подстриглись: «Они идиоты»
17сегодня, 12:48
Бадоса о Циципасе после победы за 48 минут: «Он всегда жалуется, когда я играю долгие матчи, так что сегодня я собой горжусь»
10сегодня, 12:30Фото
Зверев одержал самую разгромную победу на Australian Open
20сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
134 минуты назад
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем