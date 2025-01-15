Алькарас о Фонсеке: «Жоао выиграет ТБШ. Сейчас только начало года, и он пока просто выиграл матч на «Шлеме», но он будет чемпионом»
Карлос Алькарас считает, что Жоао Фонсека – будущий чемпион «Больших шлемов».
– Хотел бы узнать, вы смотрели вчера матч Фонсеки? Как вы думаете, он сможет выиграть «Большой шлем»?
– Смотрел немного, полностью не получилось. Видел только начало и конец.
Что я могу сказать? Просто невероятно. То, как он сыграл свой первый матч на «Большом шлеме» против игрока топ-10, невероятно. Как он подготовился и справился с нервами в матче – это фантастика. Это тот парень, с которым надо быть осторожнее.
Он выиграет «Шлем». Сейчас только начало года, и он пока просто выиграл матч на «Большом шлеме», но он будет чемпионом. Мы увидим, что Жоао Фонсека очень скоро станет топом.
Обыгравший Рублева бразилец – будущая звезда. Повторяет путь Синнера и цитирует Федерера
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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