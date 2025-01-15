Впервые с 2006-го два тинейджера обыграли теннисистов топ-10 на турнире «Большого шлема»

19-летний Якуб Меньшик и 18-летний Жоао Фонсека впервые в карьере обыграли соперников из топ-10 на турнирах «Большого шлема».

Последний раз два тинейджера побеждали игроков десятки на «Шлеме» в 2006 году. Тогда это были Новак Джокович и Энди Маррей .