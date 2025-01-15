Новак Джокович: «Я поклонник игры Фонсеки. Я следил за его успехами, и мне нравится, как он играет важные розыгрыши»
Вчера бразилец в трех сетах обыграл на Australian Open Андрея Рублева.
«Я впервые с ним встретился буквально за пять минут до этой пресс-конференции. Я поздравил его не только со вчерашней победой, которую я видел, потому что смотрел третий сет, но и со всеми результатами за последние полгода-год. Я следил за его успехами, и мне нравится, как он играет важные розыгрыши. Он смелый разноплановый игрок с очень чистыми ударами.
Бразилия – огромная страна. Очень важно, чтобы был сильный теннисист из Бразилии. У них не было игрока такого уровня со времен Гуги Куэртена. Сейчас захватывающий момент для Бразилии и всего теннисного мира, потому что впечатляет, когда такой молодой игрок способен так хорошо играть на крупном турнире.
Я поклонник его игры. Я наблюдал за ним еще в прошлом году. Мне кажется, в одном из интервью ATP я сказал, что вижу в его игре что-то от себя, особенно когда я был в его возрасте, когда ты свободно рискуешь, просто показывая, на что способен. У него большой потенциал. Он показал это вчера вечером на одном из крупнейших кортов. Если он продолжит так играть, его обязательно ждет большое будущее».
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