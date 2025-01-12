Рууд о том, чем занимался в межсезонье: «Мы тренировали забеги на 200 и 400 метров. Они мне не нравятся, но они нужны, чтобы развивать выносливость»
Шестая ракетка мира Каспер Рууд рассказал, чем занимался в межсезонье.
«Мы тренировали интервалы. Забеги на 200 и 400 метров – довольно сложные. Они мне не нравятся, но они нужны, чтобы развивать выносливость.
Теннисистам нужно очень много – скорость, ловкость, выносливость. При этом нужно оставаться гибким. Нельзя только качать мышцы, они должны быть гибкими.
Поэтому мы много чего делаем».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Рууда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем