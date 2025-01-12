Рууд о том, чем занимался в межсезонье: «Мы тренировали забеги на 200 и 400 метров. Они мне не нравятся, но они нужны, чтобы развивать выносливость»

Шестая ракетка мира Каспер Рууд рассказал, чем занимался в межсезонье.

«Мы тренировали интервалы. Забеги на 200 и 400 метров – довольно сложные. Они мне не нравятся, но они нужны, чтобы развивать выносливость.

Теннисистам нужно очень много – скорость, ловкость, выносливость. При этом нужно оставаться гибким. Нельзя только качать мышцы, они должны быть гибкими.

Поэтому мы много чего делаем».