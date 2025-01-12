Рууд о том, что на Australian Open у него с отцом одинаковый лучший результат: «Это его последний рекорд – на других турнирах у меня результаты лучше»
Каспер Рууд высказался о своей помолвке в межсезонье.
В ноябре норвежец сделал предложение своей девушке Марии Галлигани.
«Есть еще несколько молодых ребят, которые уже давно в отношениях, так что я их немного дразню и надеюсь, что в какой-то момент они решатся».
Также он прокомментировал то, что на Australian Open у него такой же лучший результат, как и у его отца Кристиана. В 2021-м Рууд дошел до четвертого круга.
«У меня лучше результаты на большинстве других турниров, так что это своего рода его последний рекорд. Надеюсь, однажды я смогу его побить, но буду рад, если у него останется хотя бы один рекорд в нашей семье».
Межсезонье любви в теннисе – 5 помолвок!
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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