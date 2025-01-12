Рууд пробился во второй круг Australian Open. В матче с Муньяром он 10-й раз выиграл пятисетовик

Шестая ракетка мира Каспер Рууд вышел во второй круг Australian Open.

Он обыграл №61 Хауме Муньяра со счетом 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1.

Норвежец 10-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 10:5.

Рууд лишь однажды доходил до второй недели Australian Open – в 2021 году.

За место в третьем круге он сыграет Якубом Меньшиком или Николозом Басилашвили.