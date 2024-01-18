Рууд о том, что ему нужно для победы на AO: «Чтобы поверх харда насыпали грунт»

Каспер Рууд прокомментировал выход в третий круг Australian Open.

Он на решающем тай-брейк обыграл Макса Перселла.

«Невероятный матч. Макс – очень сложный соперник. Последний год он выводит свой теннис на новый уровень – здорово это наблюдать. Мы вместе играли еще в юниорах, так что я желаю ему максимального успеха.

Он играет быстро, он один из самых необычных современных игроков – потому что играет серв-энд-воллей, как в 80-х и 90-х. Поэтому с ним сложно.

Мне повезло, что на трибунах было несколько викингов, которые очень громко кричали. Надеюсь, вы и на следующий матч придете».

Также Рууд рассказал, что ему нужно для победы на Australian Open.

«Не знаю. Чтобы поверх харда насыпали грунт. Я был бы рад (смеется)».

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