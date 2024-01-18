Рууд о том, что ему нужно для победы на AO: «Чтобы поверх харда насыпали грунт»
Каспер Рууд прокомментировал выход в третий круг Australian Open.
Он на решающем тай-брейк обыграл Макса Перселла.
«Невероятный матч. Макс – очень сложный соперник. Последний год он выводит свой теннис на новый уровень – здорово это наблюдать. Мы вместе играли еще в юниорах, так что я желаю ему максимального успеха.
Он играет быстро, он один из самых необычных современных игроков – потому что играет серв-энд-воллей, как в 80-х и 90-х. Поэтому с ним сложно.
Мне повезло, что на трибунах было несколько викингов, которые очень громко кричали. Надеюсь, вы и на следующий матч придете».
Также Рууд рассказал, что ему нужно для победы на Australian Open.
«Не знаю. Чтобы поверх харда насыпали грунт. Я был бы рад (смеется)».
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А вот финалы крупных турниров Руудика:
грунт - 2 РГ
хард - 3 (Майами, ЮСО, Итоговый)
Ему точно нужен грунт? Вот точно-преточно?
))))