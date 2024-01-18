Рууд о том, что ему нужно для победы на AO: «Чтобы поверх харда насыпали грунт»

Теги Australian Open ATP Каспер Рууд Макс Перселл Теннис

Каспер Рууд прокомментировал выход в третий круг Australian Open.

Он на решающем тай-брейк обыграл Макса Перселла.

«Невероятный матч. Макс – очень сложный соперник. Последний год он выводит свой теннис на новый уровень – здорово это наблюдать. Мы вместе играли еще в юниорах, так что я желаю ему максимального успеха.

Он играет быстро, он один из самых необычных современных игроков – потому что играет серв-энд-воллей, как в 80-х и 90-х. Поэтому с ним сложно.

Мне повезло, что на трибунах было несколько викингов, которые очень громко кричали. Надеюсь, вы и на следующий матч придете».

Также Рууд рассказал, что ему нужно для победы на Australian Open.

«Не знаю. Чтобы поверх харда насыпали грунт. Я был бы рад (смеется)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И понизить категорию с турнира большого шлема до АТР 250 🤣
+17
-4
+13
Уметь пошутить над собой - замечательное качество, Каспер) Прям улыбнуло
+5
0
+5
На РГ все равно не помогло
+6
-2
+4
На титулы смотреть бессмысленно, там одни водокачки.
А вот финалы крупных турниров Руудика:
грунт - 2 РГ
хард - 3 (Майами, ЮСО, Итоговый)

Ему точно нужен грунт? Вот точно-преточно?
))))
+2
-1
+1
Ответ Syndycate
На РГ все равно не помогло
Но финал был))) уже больше чем на АО. Хотя для меня загадка как он в финал US open вышел
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий