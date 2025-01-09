Роддик о высказываниях Кириоса: «Ник гонится за лайками, вовлеченностью. Сейчас он теннисный инфлюенсер»

Энди Роддик ответил на критику Ника Кириоса в свой адрес.

«Несколько недель назад Ник писал, что я употреблял допинг всю карьеру. Это что-то граничащее с клеветой. Все потому, что я решил понять и объяснить контекст дела Иги Швентек, пытаясь выделить некоторые нюансы и, возможно, предполагая, что антидопинговые протоколы слишком строги.

Он утверждает, что если у тебя положительный тест, то тебя надо отстранить навсегда. Но, похоже, если у тебя никогда его не было, то тебя тоже надо отстранить. Вот что меня сильно обеспокоило. Ник гонится за лайками, вовлеченностью. Сейчас он теннисный инфлюенсер. Он живет ради лайков, ради комментариев.

Но когда ты признал вину в нанесении телесного вреда своей девушке, ты тоже хотел, чтобы люди понимали контекст.

Ты хотел, чтобы они поняли, что тогда происходило в твоей жизни – это не оправдывало те действия. Но, по крайней мере, ты мог сказать: «Это не я, я так не поступаю, я не абьюзер, хоть и признал свою вину по делу о физическом насилии».

Это очень лицемерно, абсолютно лицемерно.

Заметьте, что я скажу, не преувеличивая: он один из самых талантливых теннисистов, которых я когда-либо видел. Его магия – на уровне магии Большой тройки. Когда он хорошо играет, глаз не оторвешь от экрана. Но меня беспокоит лицемерие, с которым Кириос судит людей», – сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.