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Кириос о том, что критикует Синнера из-за отношений с Калинской: «Мне без разницы, кого там он чпокает – просто не люблю людей, которые обманывают систему»

Ник Кириос отреагировал на критику от Энди Роддика и журналиста Джона Вертхейма.

В подкасте Served with Andy Roddick Вертхейм заявил, что Кириос желает отомстить Яннику Синнеру, так как тот встречается с Анной Калинской (Кириос и Калинская были в отношениях в 2019-2020-м – Спортс’‘). Роддик ответил, что австралиец хочет внимания, поэтому его слова стоит игнорировать.

Кириос отреагировал на это в твиттере: «Почему этот парень [Вертхейм] все еще работает в медиа? Когда он в такой форме комментирует теннисисток. Пожалуйста, помалкивай, лол.

Почему это я теперь виноват? Мне без разницы, кого там чпокает Синнер 😭😂, я в счастливых отношениях 🙏🏽. Я просто не люблю людей, которые обманывают систему. Роддик, я никогда бы не подумал, что ты баран, лол».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
брань
logoWTA
logoЯнник Синнер
logoАнна Калинская
logoНик Кириос
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