Кафельников – Кириосу про ситуацию с допингом в теннисе: «Рассказывай👎🏿»

Евгений Кафельников отреагировал на твит Ника Кириоса о допинге.

Сегодня австралиец прокомментировал отстранение Макса Перселла из-за положительной пробы: «Боже, наш спорт сейчас в грязи».

В реплаях отметился Кафельников : «Рассказывай👎🏿».