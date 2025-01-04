Соболенко стала клиентом менеджерского агентства Осаки

Арину Соболенко будет представлять менеджерское агентство Наоми Осаки.

Ранее первая ракетка мира сотрудничала с IMG.

Осака и ее агент Стюарт Дюгид основали Evolve в 2022-м. Компания представляет саму Осаку, Ника Кириоса, Анну Калинскую и чемпионку двух юниорских «Больших шлемов» 17-летнюю Иву Йович.