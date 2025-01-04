Соболенко стала клиентом менеджерского агентства Осаки
Арину Соболенко будет представлять менеджерское агентство Наоми Осаки.
Ранее первая ракетка мира сотрудничала с IMG.
Осака и ее агент Стюарт Дюгид основали Evolve в 2022-м. Компания представляет саму Осаку, Ника Кириоса, Анну Калинскую и чемпионку двух юниорских «Больших шлемов» 17-летнюю Иву Йович.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @BenRothenberg
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