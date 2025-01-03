United Cup. 1/2 финала. Шевченко сыграет с Хуркачем, Рыбакина – со Швентек

В Австралии завершается плей-офф United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

United Cup

Сидней, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Казахстан – Польша

Александр Шевченко (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Ига Швентек (Польша)

Елена Рыбакина / Александр Шевченко (Казахстан) – Ига Швентек / Хуберт Хуркач (Польша)

США – Чехия

Коко Гауфф (США) – Каролина Мухова (Чехия)

Тэйлор Фриц (США) – Томаш Махач (Чехия)

Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Каролина Мухова / Томаш Махач (Чехия)