Азаренко о проблемах с коленом в матче с Бузковой: «Тело отреагировало не так хорошо, как я надеялась»

Виктория Азаренко рассказала о физических проблемах после поражения в Брисбене.

Белоруска в матче с Мари Бузковой (4:6, 4:6) брала медперерыв из-за проблем с коленом.

«Я так рада вернуться на корт после перерыва. Было здорово снова оказаться перед публикой, я искренне оценила всю энергию и поддержку. Если сравнить этот опыт с моим последним турниром в сентябре, я почувствовала совсем другую и гораздо более позитивную энергию, за что очень благодарна.

Но впереди еще много работы. Вчера тело отреагировало не так хорошо, как я надеялась, но, к счастью, пока никаких плохих новостей нет. Приму это как шаг вперед и сосредоточусь на подготовке к тому, что будет дальше. Спасибо всем за невероятную поддержку и огромное спасибо замечательным людям в Брисбене за организацию такого фантастического турнира», – написала Азаренко в инстаграме.