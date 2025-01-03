Азаренко о проблемах с коленом в матче с Бузковой: «Тело отреагировало не так хорошо, как я надеялась»
Белоруска в матче с Мари Бузковой (4:6, 4:6) брала медперерыв из-за проблем с коленом.
«Я так рада вернуться на корт после перерыва. Было здорово снова оказаться перед публикой, я искренне оценила всю энергию и поддержку. Если сравнить этот опыт с моим последним турниром в сентябре, я почувствовала совсем другую и гораздо более позитивную энергию, за что очень благодарна.
Но впереди еще много работы. Вчера тело отреагировало не так хорошо, как я надеялась, но, к счастью, пока никаких плохих новостей нет. Приму это как шаг вперед и сосредоточусь на подготовке к тому, что будет дальше. Спасибо всем за невероятную поддержку и огромное спасибо замечательным людям в Брисбене за организацию такого фантастического турнира», – написала Азаренко в инстаграме.
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