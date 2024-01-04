Азаренко о том, помнит ли она первый титул в Брисбене: «Если честно, не очень. Я плохо помню все, что было до рождения ребенка»

Теги WTA Виктория Азаренко Brisbane International Теннис

Виктория Азаренко ответила, помнит ли она свою первую победу в Брисбене, одержанную 15 лет назад.

«Если честно, не очень. С рождением ребенка мое мышление поменялось. И теперь я плохо помню все, что было до этого (смеется). Думаю, многие мамы меня поймут [аплодисменты].

Я точно помню, что это был мой первый титул в карьере – такое не забудешь. Перед этим у меня было пять финалов, которые я проиграла. И преодолеть эту серию здесь, в Брисбене, было очень здорово. Я помню, что играла против очень сильной соперницы – Марион Бартоли. В том финале мне удалось показать все, на что способна. Та победа и тот первый титул всегда будут для меня особенными».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий