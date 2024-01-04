Азаренко о том, помнит ли она первый титул в Брисбене: «Если честно, не очень. Я плохо помню все, что было до рождения ребенка»

Виктория Азаренко ответила, помнит ли она свою первую победу в Брисбене, одержанную 15 лет назад.

«Если честно, не очень. С рождением ребенка мое мышление поменялось. И теперь я плохо помню все, что было до этого (смеется). Думаю, многие мамы меня поймут [аплодисменты].

Я точно помню, что это был мой первый титул в карьере – такое не забудешь. Перед этим у меня было пять финалов, которые я проиграла. И преодолеть эту серию здесь, в Брисбене, было очень здорово. Я помню, что играла против очень сильной соперницы – Марион Бартоли. В том финале мне удалось показать все, на что способна. Та победа и тот первый титул всегда будут для меня особенными».

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