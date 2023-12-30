Азаренко о том, что в теннисе стало больше мам: «Мы сломали стереотип о том, что у спортсменки не может быть детей»

Виктория Азаренко ответила, какой совет может дать возвращающимся в тур мамам.

– Много внимания уделяется теннисисткам, которые возвращаются в тур после рождения ребенка – в том числе Наоми. Вы успешно делаете это уже много лет. Какой совет дадите вернувшимся мамам?

– Я никогда не даю непрошеных советов, потому что не верю, что есть универсальное решение. Все мы индивидуальны, у каждого свой подход. Я правда не хочу давать советов.

Но я рада, что игроки возвращаются. Я уже говорила это несколько лет назад. Думаю, мы сломали стереотип о том, что у спортсменки не может быть детей. Такого стереотипа больше нет. И ситуация очень поменялась. Об этом свидетельствует то, как много игроков возвращаются в тур и комфортно себя чувствуют с детьми.

Я считаю, что нам еще много нужно сделать в этой области, чтобы стать спортом №1 для женщин, чтобы все чувствовали себя комфортно не только на топ-уровне, но и на более низком. Нужно добиться того уровня финансовой стабильности, чтобы девушки уходили [в декрет] и возвращались.

У нас есть возможность сделать прорыв в женском спорте. Надеюсь, мы вложим в это достаточно ресурсов.

– Насколько вы гордитесь той ролью, которую сыграли для разрушения этого стереотипа?

– Я не из тех, кто любит бить себя кулаком в грудь. Я всегда ориентируюсь на таких легенд прошлого, как Билли Джин Кинг, которая всегда боролась за лучшее для нас будущее. Нет такого, что я хочу оставить после себя наследие, но было бы здорово пройти этот путь и как-то повлиять на улучшение условий для других.

Я считаю, что это тоже моя страсть.

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