Польское антидопинговое агентство не стало подавать апелляцию по делу Швентек
В августе Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны польки.
«Польское антидопинговое агентство после всестороннего изучения и проверки полного юридического досье спортсменки Иги Швентек решило не обжаловать решение, вынесенное Международным агентством по честности в теннисе (ITIA) в отношении теннисистки. Глубокий и тщательный анализ экспертов POLADA позволил принять объективное решение, соответствующее антидопинговым правилам», – говорится в пресс-релизе организации.
В агентстве напомнили, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (СAS), крайний срок – 21 января 2025 года.
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