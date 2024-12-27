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Швентек считает, что WADA не будет оспаривать решение по ее допинговому делу: «Не думаю, что для этого есть основания»

Вторая ракетка мира Ига Швентек высказалась о реакции людей на ее допинг-скандал.

«Думаю, реакция была более позитивной, чем я ждала. По-моему, большинство людей отнеслись с пониманием, а те, кто читал документы и знает, как работает система, осознают, что я не виновата и не могла повлиять на происходящее.

Я редко захожу в интернет. Стараюсь просто жить своей жизнью и концентрироваться на других вещах, на подготовке к сезону и на теннисе. Это лучшее, что можно сделать в такой ситуации.

Но в целом реакция в Польше – во всяком случае, из того, что я читала – была довольно хорошей. Я очень это ценю. После того, как информация о моем деле стала публичной, я боялась, что большинство людей от меня отвернутся. Но я ощутила поддержку, и это здорово. Конечно, будут негативные комментарии, это неизбежно. Я должна это принять. Если честно, меня это мало волнует».

По словам польки, WADA не подаст апелляцию на решение ITIA.

«Не думаю, что для этого есть основания, ведь я уже пропустила три турнира. Меня отстранили от соревнований, из-за чего опустилась на вторую строчку рейтинга. Еще я знаю, как проходила процедура, и я предоставила все возможные доказательства. Честно говоря, я сделала все необходимое. Поэтому мы считаем, что смысла в апелляции нет.

Но в целом временами весь процесс был отвлеченным, и его сложно понять, если не смотреть на все с точки зрения законов. Но, если честно, закон и формулировки здесь на первом месте.

Так что я не ожидаю апелляции, но и никак не могу повлиять на то, что произойдет. Но по тому, через что я прошла, и тому, как со мной обращались с самого начала, мне все показалось справедливым. Мне довольно быстро удалось найти причину. Поэтому дело было быстро закрыто.

Так что, мне кажется, процесс был справедливым, и я верю в то, что ITIA обращаются так с любым игроком, чье дело ведут».

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Швентек
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