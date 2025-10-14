  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Янник Синнер: «Я себя прекрасно чувствую и готов к заключительной части сезона – к турнирам в Вене, Париже и Турине»
1

Янник Синнер: «Я себя прекрасно чувствую и готов к заключительной части сезона – к турнирам в Вене, Париже и Турине»

Янник Синнер рассказал, что полностью восстановился после судорог на «Мастерсе» в Шанхае.

Ранее журналист Симоне Этерно сообщил, что итальянец пропустит «Мастерс» в Париже.

«Я взял два дня отдыха после судорог в Шанхае, а затем мы снова вернулись к тренировкам. И физически, и морально я чувствую себя прекрасно. Я готов к заключительной части сезона – к турнирам в Вене, Париже и Турине, и надеюсь хорошо завершить год».

Также Синнер поделился мыслями об участии в выставочном турнире «Шлем шести королей».

«Я рад сыграть здесь второй год подряд. В этом сезоне соперники очень сильные, посмотрим, что у меня получится показать. Матч с Циципасом будет непростым. Он отлично подает и хорошо двигается, но я постараюсь показать свой лучший теннис».

Ух, Синнера свалили жесткие судороги

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ansa.it
logoЯнник Синнер
logoATP Finals
logoShanghai Rolex Masters
logoRolex Paris Masters
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алматы (ATP). 2-й круг. Шевченко сыграет с Муте, Накашима – с Марожаном, Диалло встретится с Даквортом, Коболли – с Хиджикатой
26 минут назад
Алматы (ATP). Казо поборется с Мотидзуки, Штруфф – с Макдональдом, Микельсен – с Жукаевым, Шевченко, Накашима вышли во 2-й круг
2138 минут назад
Нинбо (WTA). 2-й круг. Андреева сыграет с Чжу Линь, Шнайдер – с Муховой, Бенчич поборется со Стародубцевой, Томлянович – с Сенмез
143 минуты назад
Осака (WTA). 2-й круг. Осака встретится с Ламенс, Кырстя – с Болтер, Кристиан – с Бусас Манейро, Данилович – с Крюгер
55 минут назад
Брюссель (ATP). Мпетши Перрикар вышел во 2-й круг, Альтмайер, Опелка, Баес, Бергс, Фонсека выбыли
17сегодня, 20:35
Синнер на вопрос, кто из голливудских актеров мог бы сыграть его в фильме: «Уилл Смит»
11сегодня, 20:17
Директор «Мастерса» в Цинциннати – в ответ на слова Зверева, что организаторы замедляют корты: «Здесь покрытие было быстрым, и в финале все равно сыграли Синнер и Алькарас»
1сегодня, 19:43
Стокгольм (ATP). Берреттини, Борг-младший, Корда, Кецманович, Этчеверри, Чилич вышли во 2-й круг
22сегодня, 19:33
Шевченко о том, что требовал от команды говорить громче в матче с Дьере: «Все сходят с ума во время игры, а вне корта спокойные и хорошие люди»
2сегодня, 18:39
Докич о том, что не пришла на похороны отца: «Я не чувствовала, что обязана это делать. Я его не простила, но не испытываю ненависти»
3сегодня, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
6вчера, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото