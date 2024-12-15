Тренер Швентек о допинговом деле: «Я считаю, что Игу вообще не должны были дисквалифицировать. Правила нужно менять»

Тренер Иги Швентек считает, что антидопинговые правила нуждаются в изменении.

– Как вы отреагировали на шумиху, спровоцированную положительным допинг-тестом?

– Я узнал обо всем довольно поздно. Это было последнее, что мы обсудили перед тем, как Ига взяла меня на работу. Она написала: «Нам нужно поговорить на эту тему». Она рассказала мне обо всем, и для меня это ценно. Это было прекрасное начало сотрудничества, потому что благодаря этому у нас сформировались доверительные отношения.

Когда она мне все объяснила, я убедился, что в деле все очевидно: она принимала препарат, в котором оказалось микрозагрязнение, ее ненадолго дисквалифицировали, и у нее были все доказательства, заключения экспертов и результаты анализов из независимых лабораторий.

– У вас не было опасений, что дисквалификация окажется более продолжительной и поставит под вопрос ваше сотрудничество?

– Я считаю, что ее вообще не должны были дисквалифицировать (суммарно она отбыла месяц дисквалификации – Спортс’’). Но даже если бы так случилось, работа с таким человеком, как Ига, была очевидным решением. У меня не было никаких сомнений.

– Антидопинговые правила нужно менять?

– Да, потому что есть разница между тем, когда запрещенные вещества принимают для улучшения результатов и когда в крови обнаруживают что-то в очень маленькой концентрации. Просто современные технологии очень точные. Ситуация, в которой оказалась Ига, может произойти с каждым. Правила нужно менять.

– Приборы, которые используют антидопинговые лаборатории, уже сейчас точнее, чем те, которые используют производители препаратов. Это может означать, что лет через 10 почти у каждого топ-спортсмена в мире будет подобная история...

– Теннисистам приходится внимательно следить даже за тем, что они едят или кому пожимают руку. Все это не должно заходить так далеко. Тех, кто что-то принимает и нарушает правила чистого спорта, нужно ловить. Но не хочется, чтобы в дурном свете выставляли невиновных, – сказал Вим Фиссетт.

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