Шевченко о том, что требовал от команды говорить громче в матче с Дьере: «Все сходят с ума во время игры, а вне корта спокойные и хорошие люди»

Александр Шевченко прокомментировал победу в первом круге турнира в Алматы.

Он обыграл Ласло Дьере со счетом 7:6(1), 7:6(12). На тай-брейке представитель Казахстана упустил четыре матчбола, но смог реализовать пятый.

– Ты не с первого матчбола завершил игру. Что сложнее: добираться до матчболов или их реализовывать? И почему сегодня так сложно было?

– Меня очень сильно сковывало, но соперник в важных моментах подавал в линию и завершал невероятным ударом справа, я не мог угадать угол – он слишком сильно бил. Но надо отдать ему должное: он так хорошо сыграл в критические моменты. А когда у меня появился первый матчбол на моей подаче, я смог его реализовать. Не могу жаловаться.

– Во время матча ты много общаешься с командой. Сегодня тоже требовал энергии, громче говорить. В жизни ты немного другой человек, да?

– Я абсолютно другой человек. Все сходят с ума во время игры, а вне корта спокойные и хорошие люди. На корте я столько эмоций выплескиваю, что вне его остаюсь очень спокойным.

– Никто не обижается?

– Нет, никто не обижается. Сегодня я просто попросил, чтобы говорили погромче, потому что стадион орет, и я ничего не слышу. Немного завелся – это нормально, обычный процесс. Никто никого не оскорблял, – сказал Шевченко в интервью «Больше!»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
