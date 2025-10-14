Директор «Мастерса» в Цинциннати – в ответ на слова Зверева, что организаторы замедляют корты: «Здесь покрытие было быстрым, и в финале все равно сыграли Синнер и Алькарас»

Боб Моран ответил на слова Александра Зверева о замедлении кортов.

Напомним, на «Мастерсе» в Шанхае Зверев обвинил организаторов турниров в том, что они стандартизируют корты и замедляют их, чтобы Янник Синнер и Карлос Алькарас имели преимущество.

«Мы никогда не стараемся создать условия, которые бы помогали отдельным игрокам – даже об этом не думали. Здесь [в Цинциннати] покрытие было быстрым, и в финале все равно сыграли Синнер и Алькарас. За три года, что я работаю в Цинциннати, теннисисты постоянно говорят, что корты очень быстрые.

В этом году мы действительно стремились к единообразию всей американской серии – от Вашингтона до US Open. Мы все решили, что хотим, чтобы скорость покрытия была в диапазоне от средне-быстрого до быстрого. Наша цель – стабильная скорость и стабильные мячи. Именно этого, по словам игроков, они хотят».