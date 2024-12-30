Хингис рассказала, почему отказалась от работы с Миррой Андреевой

Мартина Хингис рассказала, что могла стать тренером Мирры Андреевой.

«Мне нравится смотреть матчи Мирры Андреевой. [В прошлом сезоне] она вышла в четвертьфинал, полуфинал на разных турнирах – например, на «Ролан Гаррос». Еще она хорошо выступила в Австралии, поэтому вдруг заговорили обо мне.

Это забавно, потому что в этом году она спрашивала у меня, не хочу ли я ее тренировать. А я ее большая фанатка, люблю ее стиль игры. К сожалению, я не смогла взяться за эту работу, потому что моя дочь ходит в детский сад и я не могу часто путешествовать. Но Кончита Мартинес отлично справляется и помогает ей развиваться. Посмотрим, как далеко она зайдет.

Мне нравится ее стиль, отношение к делу. Хотя даже сама Мирра признает, что она играет, возможно, не так агрессивно. Я бы хотела видеть от нее больше атакующих действий, чтобы она входила в корт, била по восходящему мячу и двигалась вперед.

Думаю, если она сможет сделать этот дополнительный шаг, то точно станет игроком топ-10», – сказала пятикратная чемпионка «Больших шлемов».

❤️ Не забываем, что Мирра – умница! А «Ролан Гаррос» – повод для гордости и восхищения